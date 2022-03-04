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Посевную площадь увеличат в Приморье до 500 тысяч гектаров

Посевную площадь увеличат в Приморье до 500 тысяч гектаров

Сельхозпроизводители Приморского края готовятся к весенним полевым работам. В этом году они намерены увеличить посевную и перейти рубеж в 500 тысяч гектаров, сообщили ИА Ussurmedia в правительстве края.

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