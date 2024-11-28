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    Спасибо!👍Руки вверх! Почем...

Руки вверх! Почему это полезно делать в любом возрасте. Минута в день для здоровья тела и ума

Руки вверх! Почему это полезно делать в любом возрасте. Минута в день для здоровья тела и ума

Признаться, такой простой и универсальной техники на моем канале еще не было. Многие хотят получить волшебное упражнение, которое одновременно: очень простое; решает сразу несколько проблем со здоровьем; укрепляет тело, иммунитет, мозг, психику; помогает похудеть; улучшает силуэт; почти не имеет противопоказаний; доступно каждому и в любом возрасте; требует меньше минуты времени.

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света снегирева Снегирева
Спасибо!👍
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16 час.

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