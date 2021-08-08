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Видео: Суперспособности, которые есть только у детенышей животных и птиц

Видео: Суперспособности, которые есть только у детенышей животных и птиц

Утята могут карабкаться по стенам и бегать по воде, а пингвины носят теплое оперение в детстве. Иногда кажется, что в природе настолько много удивительного и необъяснимого, что человек просто никогда не успеет исследовать мир вокруг полностью.

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