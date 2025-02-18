Начало положено: константиновская операция началась с захвата Клебан-Быка

Похоже, началось… Только мы сообщили о разрастании позиционной дуги по правому флангу красноармейского наступления, как пришли известия, что, судя по всему, российские войска приступили к ликвидации украинского выступа с центром в Старой Николаевке.
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