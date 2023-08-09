ISW заявил о замедлении наступа ВСУ на Артемовск до нуля и о начале контратак ВС РФ Александр Ситников На фото: боевая работа 152-мм гаубицы «Гиацинт — Б» в зоне проведения специальной военной операции (Фото: Станислав Красильников/ТАСС) Неудачи ВСУ привели к раздражению западных союзников Киева.
Битва за Бахмут 2.0: «На такой кровавый махач только братья-славяне способны»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Волков Владимир
а сколько трупов они побросали, специально не убирают, чтобы считались пропавшими без вести. Это значит человек не погиб и пенсии родственникам платить не надо. Мерзкая ублюдочная страна-Салорейх.
Ответить
13 час.
АС
Алексей Сафронов
Массовая утилизация бандерлогов после 24.02.22. доказывает, что такой национальности как украинцы никогда не было и не будет. Ещё в 2014 году для меня было ясно, что только полное уничтожение укромерзавцев приведет к очищению наших Южных российских земель для их полезного использования. "Москаляку на гиляку" обернулось для них роковым бумерангом.
Ответить
10 час.
Стас Гулинов
Заголовок у статейки корявый((( Артемовск наш город! Что такое бахмут?(((
Ответить
9 час.
Свежие комментарии