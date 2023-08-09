Битва за Бахмут 2.0: «На такой кровавый махач только братья-славяне способны»

а сколько трупов они побросали, специально не убирают, чтобы считались пропавшими без вести. Это значит человек не погиб и пенсии родственникам платить не надо. Мерзкая ублюдочная страна-Салорейх.

АС

Алексей Сафронов

Массовая утилизация бандерлогов после 24.02.22. доказывает, что такой национальности как украинцы никогда не было и не будет. Ещё в 2014 году для меня было ясно, что только полное уничтожение укромерзавцев приведет к очищению наших Южных российских земель для их полезного использования. "Москаляку на гиляку" обернулось для них роковым бумерангом.