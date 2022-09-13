На Украине жительницу ЛНР осудили за передачу информации российским военным

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд на Украине приговорил жительницу Лисичанска в Луганской Народной республике к 12 годам лишения свободы за передачу координат местоположения украинских военных и техники, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд на Украине приговорил жительницу Лисичанска в Луганской Народной республике к 12 годам лишения свободы за передачу координат местоположения украинских военных и техники, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
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