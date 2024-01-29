Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 663 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    А по-моему - наоборот: от засилия всякой НЕЧИСТИ, плодившейся и размножающейся с хрущёвских ещё времён, стали избавля...Россия начала отв...
  • Александр Конкин
    Это где, автор, цены такие нашел? В Мск, даже на окраине без ремонта, таких цен нет...Россия начала отв...
  • Александр Платов
    Меня в данной статье заинтересовало иное: вы заметили, что противников СВО, говоря простым языком - нынешнего режима ...Россия начала отв...

Свидомые жалуются на малость потерь среди мирного населения

Свидомые жалуются на малость потерь среди мирного населения

В рядах ВСУ хотят больше потерь среди гражданских украинцев, чтобы они поддерживали конфликт против РоссииОдна из ВСУшниц грустит, что в ходе конфликта с РФ погибло слишком мало мирных жителей на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
вот он незамутнённый укрофашизм.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх