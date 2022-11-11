Вечерняя Москва

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Променад и спортивный кластер появились на набережной канала имени Москвы

Променад и спортивный кластер появились на набережной канала имени Москвы

На набережной канала имени Москвы в САО появились променад и спортивный кластер. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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