Променад и спортивный кластер появились на набережной канала имени Москвы

На набережной канала имени Москвы в САО появились променад и спортивный кластер. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.