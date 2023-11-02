Леброн Джеймс поправил кроссовку на своей половине, сделал рывок через всю площадку и вколотил сверху

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного эпизода в первой половине игры с «Клипперс». 4-кратный чемпион переодел кроссовку после подбора на своем щите, после чего совершил рывок через всю площадку и с передачи Энтони Дэвиса поставил сверху.