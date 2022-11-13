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Почеттино о Месси: «Лучший на поле – нужно отдать ему мяч. В «ПСЖ» нам этого не хватало»

Маурисио Почеттино вспомнил, как работал с Лионелем Месси в «ПСЖ». – Что чувствует тренер, когда знает, что может рассчитывать на Месси? – Это похоже на ощущения от игры рядом с Марадоной.

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