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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трент Макдаффи о Гарретте и Доналде в «Рэмс»: «Если бы вы сказали о таких подписаниях, я бы ответил, что вы врете»

Корнербек «Лос-Анджелес Рэмс» Трент Макдаффи признался, что не мог представить, что окажется в одной команде с Майлзом Гарреттом и Аароном Доналдом.

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