«На верность своему Отечеству»: экс-боевики ВСУ принесли присягу России

Бойцы первого батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоял из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России и поступили на службу в состав российского оперативного-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад».
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