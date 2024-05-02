Александр Серавин займет пост советника председателя Законодательного собрания Петербурга

До недавнего время он был вице-губернатором Псковской области Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Серавин займет должности советника председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
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