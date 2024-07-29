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Царьград

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ISW: на параде ВМФ Россия показала возможность создать альянс в противовес НАТО

ISW: на параде ВМФ Россия показала возможность создать альянс в противовес НАТО

В военно-морском параде в честь Дня ВМФ приняли участие страны "глобального Юга".Владимир Путин 28 июля на параде в честь Дня ВМФ продемонстрировал, что Россия имеет возможность создать коалицию стран глобального Востока и Юга, которая станет "альтернативой НАТО".

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