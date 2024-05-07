Часть проспекта Ленина перекроют в Барнауле для репетиции построения гарнизона

Водителей призвали заблаговременно убирать свои транспортные средства из зоны, в которой запланировано прекращение движения транспорта Движение на части проспекта Ленина ограничат вечером 7 мая из-за подготовительных мероприятий к празднованию Дня Победы.
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