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Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита в матче ЛЧ между «Реалом» и «Интером»

8 сентября в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Интер». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:00 мск.

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