Водителей предупредили о новых штрафах

Водителей предупредили о штрафах за техосмотр, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал njcar.ru. Уже достаточно давно для владеющих легковым автомобилем россиян прохождение регулярного технического осмотра стало необязательным.
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