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Тверской живописец Павел Соловьев открыл выставку «Размышления в живописи»

Тверской живописец Павел Соловьев открыл выставку «Размышления в живописи»

«Размышления в живописи»: в Твери открылась персональная выставка Павла Соловьева. В Галерее пейзажа имени Ефрема Ивановича Зверькова работает персональная выставка тверского живописца, члена Союза художников России Павла Соловьева под названием «Размышления в живописи».

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