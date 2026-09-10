Роскачество: не каждый сотрудник готов быть руководителем даже при хорошей работе

Не каждый специалист готов к роли руководителя, даже если он показывает хорошие результаты. Россиянам нужно отказаться от повышения, если они не готовы быть руководителями, рассказала «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Кашвар: р...
- В редакции Ura.ru...
- ИВ Врач Каландия: мя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым