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Роскачество: не каждый сотрудник готов быть руководителем даже при хорошей работе

Роскачество: не каждый сотрудник готов быть руководителем даже при хорошей работе

Не каждый специалист готов к роли руководителя, даже если он показывает хорошие результаты. Россиянам нужно отказаться от повышения, если они не готовы быть руководителями, рассказала «Газете.

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