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Челябинцев призывают голосовать за регион в финале туристического конкурса

Челябинцев призывают голосовать за регион в финале туристического конкурса

На то, чтобы поддержать Южный Урал, остался один день. Челябинская область участвует в конкурсе «Маршрут построен».

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