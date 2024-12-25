18 проектов из Приангарья выиграли более 69 млн рублей на конкурсе грантов

Иркутская область добилась впечатляющего успеха на XIII грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, получив финансирование на 18 проектов общей суммой свыше 69 миллионов рублей, сообщает областное правительство.
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