Глава NASA: США должны высадиться на Луне раньше Китая — это вопрос национальной безопасности

Джаред Айзекман связал лунную программу США с будущими стандартами, технологиями и отношениями с союзниками США должны высадить астронавтов на Луне раньше Китая, поскольку результат новой лунной гонки может повлиять не только на космические программы, но и на международные альянсы, технологические стандарты и восприятие американской мощи.