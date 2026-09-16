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Глава NASA: США должны высадиться на Луне раньше Китая — это вопрос национальной безопасности

Глава NASA: США должны высадиться на Луне раньше Китая — это вопрос национальной безопасности

Джаред Айзекман связал лунную программу США с будущими стандартами, технологиями и отношениями с союзниками США должны высадить астронавтов на Луне раньше Китая, поскольку результат новой лунной гонки может повлиять не только на космические программы, но и на международные альянсы, технологические стандарты и восприятие американской мощи.

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