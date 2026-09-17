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Россияне назвали лучший возраст для смены профессии

Россияне назвали лучший возраст для смены профессии

Россияне считают, что самый подходящий возраст для смены деятельности и начала карьеры в новой сфере, — от 30 до 39 лет, рассказали РИА Новости в компаниях «Одноклассники» и «Работа.

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