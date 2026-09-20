Издание «Страна.ua» сообщило о новых пожарах на складах в Киеве

В Киевской области произошли пожары на складах после атак, сообщило издание «Страна.ua». Также возгорание зафиксировано на складах под Одессой, принадлежащих супермаркету АТБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Все врут": Люди ...
- Татьяна Буцкая пр...
- Кубанский спрут о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым