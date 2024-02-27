Врач озвучила вескую причину, по которой лучше забыть о кофе по утрам

Диляра Лебедева утверждает, что кофе провоцирует всплеск кортизолаВрач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своём телеграм-канале написала, что утренний кофе не самый лучший выбор, поскольку это может нанести вред здоровью.
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