Врач озвучила вескую причину, по которой лучше забыть о кофе по утрам

Диляра Лебедева утверждает, что кофе провоцирует всплеск кортизолаВрач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своём телеграм-канале написала, что утренний кофе не самый лучший выбор, поскольку это может нанести вред здоровью.