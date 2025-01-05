Охране Юн Сок Ёля разрешено стрелять при попытке его ареста

При попытке ареста 3 января президента Республики Корея Юн Сок Ёля в его резиденции начальник службы охраны главы государства Пак Чон Чжун разрешил своим подчиненным применить личное огнестрельное оружие в отношении следователей при необходимости.
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