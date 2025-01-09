Польша сделала жесткое заявление: с чем связана такая позиция?

По его словам, это связано с позицией Киева относительно Волынской трагедии. «Государство, которое не способно признать и искупить вину за жестокое преступление, унесшее жизни 120 тысяч соседей, не может быть частью международных союзов», — заявил политик, об этом пишет тг-канал Украина.