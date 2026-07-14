Росреестр раскрыл, как дистанционно проверить документы на жильё

Алексей Бутовецкий из Росреестра рассказал, как с помощью Единой биометрической системы проверить дистанционно подлинность документов владельца недвижимости и убедиться в полномочиях представителей для сделок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии