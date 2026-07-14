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Царьград

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Росреестр раскрыл, как дистанционно проверить документы на жильё

Росреестр раскрыл, как дистанционно проверить документы на жильё

Алексей Бутовецкий из Росреестра рассказал, как с помощью Единой биометрической системы проверить дистанционно подлинность документов владельца недвижимости и убедиться в полномочиях представителей для сделок.

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