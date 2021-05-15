Что ждет воров в законе за отказ от титула. Объяснение редактора СМИ о преступном мире

Санкции последуют только для тех, кто после отказа от титула снова назовет себя вором в законе Если вор в законе отказывается от титула, то санкций не последует, однако если после отказа он снова присвоит себе титул, могут возникнуть проблемы.
Санкции последуют только для тех, кто после отказа от титула снова назовет себя вором в законе Если вор в законе отказывается от титула, то санкций не последует, однако если после отказа он снова присвоит себе титул, могут возникнуть проблемы.
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