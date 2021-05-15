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Что ждет воров в законе за отказ от титула. Объяснение редактора СМИ о преступном мире

Что ждет воров в законе за отказ от титула. Объяснение редактора СМИ о преступном мире

Санкции последуют только для тех, кто после отказа от титула снова назовет себя вором в законе Если вор в законе отказывается от титула, то санкций не последует, однако если после отказа он снова присвоит себе титул, могут возникнуть проблемы.

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