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Скорбные слова и утешение: духовные открытки в Мясопустную родительскую субботу 9 марта 2024 года

Скорбные слова и утешение: духовные открытки в Мясопустную родительскую субботу 9 марта 2024 года

Скорбные слова и утешение: духовные открытки в Мясопустную родительскую субботу 9 марта 2024 года Ирина Орлонская9 марта 2024 года станет днем особенной памяти и молитв для всех православных, так как приходится на Вселенскую родительскую мясопустную субботу.

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