Скорбные слова и утешение: духовные открытки в Мясопустную родительскую субботу 9 марта 2024 года Ирина Орлонская9 марта 2024 года станет днем особенной памяти и молитв для всех православных, так как приходится на Вселенскую родительскую мясопустную субботу.