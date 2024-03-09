Скорбные слова и утешение: духовные открытки в Мясопустную родительскую субботу 9 марта 2024 года Ирина Орлонская9 марта 2024 года станет днем особенной памяти и молитв для всех православных, так как приходится на Вселенскую родительскую мясопустную субботу.
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