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Конгрессмен Микс: Киев должен определить время начала переговоров с Россией

Конгрессмен Микс: Киев должен определить время начала переговоров с Россией

Старший демократ комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс считает, что Киев должен решить, когда наступит подходящий момент для начала возможных переговоров с Россией об урегулировании конфликта на Украине.

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