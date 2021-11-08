Экспорт зерновых Украиной оставил страну «без зерна»

На Украине решили заработать, живя «одним днём» власти Киева решили пойти по легкому пути. Учитывая неплохой объём собранных Украиной зерновых, руководство незалежной решило просто продать, забыв про одно, что будет «есть» собственный народ.
На Украине решили заработать, живя «одним днём» власти Киева решили пойти по легкому пути. Учитывая неплохой объём собранных Украиной зерновых, руководство незалежной решило просто продать, забыв про одно, что будет «есть» собственный народ.
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