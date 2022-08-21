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Рената Литвинова сообщила об отмене проката своего фильма в сети «Каро»

Режиссер и актриса Рената Литвинова сообщила, что российская сеть кинотеатров "Каро" отменила спецпоказ и повторный прокат фильма «Северный ветер».

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