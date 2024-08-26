В результате атаки БПЛА на многоэтажный дом в Энгельсе никто не пострадал

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был повреждён многоэтажный дом на улице Пушкина в городе Энгельс, никто из жильцов не пострадал, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
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