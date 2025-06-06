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Царьград

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Пойман с поличным: ФСБ задержала ялтинского чиновника за взятку в 400 тысяч рублей

Пойман с поличным: ФСБ задержала ялтинского чиновника за взятку в 400 тысяч рублей

Федеральная служба безопасности задержала заместителя начальника отдела администрации Ялты по подозрению в мошенничестве.

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