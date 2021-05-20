Абортов не делать – скинуть детей церкви?

Темы дняПолитикаАбортов не делать – скинуть детей церкви? РПЦ устами высшего архиерея призывает женщин не делать аборт, но отдавать детей церкви, если нет возможности их воспитать.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVШvladimirsh1939 Шевченко"...скинуть детей"... - очень грубо. Это же, ДЕТИ!Валерий Александрович Проскурнининтересно, а если во всей России каждый год будет рождаться по 3-5 тысяч отказных детей - Церковь сможет самостоятельно потянуть такую обузу, и что она будет делать с этими тысячами, когда они постепенно будут расти и нуждаться во все более дорогом уходе?Нина СеменоваКакое глупое рассуждение ! Получается по Вашему , чтобы не было "обузы ", надо убивать детей в утробе матерей ? Есть очень хорошее высказывание :"Бог даёт ребёнка, даст и средства на ребёнка"! Дети , на самом деле , не обуза , а счастье и богатство семьи и государства , и только недалекие люди этого не понимают ...Нет ничего дороже человеческой жизни в этом мире !!!Комментировать
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