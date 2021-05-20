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Абортов не делать – скинуть детей церкви?

Абортов не делать – скинуть детей церкви?

РПЦ устами высшего архиерея призывает женщин не делать аборт, но отдавать детей церкви, если нет возможности их воспитать.

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vladimirsh1939 Шевченко
"...скинуть детей"... - очень грубо. Это же, ДЕТИ!
Валерий Александрович Проскурнин
интересно, а если во всей России каждый год будет рождаться по 3-5 тысяч отказных детей - Церковь сможет самостоятельно потянуть такую обузу, и что она будет делать с этими тысячами, когда они постепенно будут расти и нуждаться во все более дорогом уходе?
Нина Семенова
Какое глупое рассуждение ! Получается по Вашему , чтобы не было "обузы ", надо убивать детей в утробе матерей ? Есть очень хорошее высказывание :"Бог даёт ребёнка, даст и средства на ребёнка"! Дети , на самом деле , не обуза , а счастье и богатство семьи и государства , и только недалекие люди этого не понимают ...Нет ничего дороже человеческой жизни в этом мире !!!

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