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На трассе М8 в Холмогорском округе в аварии погибло два человека

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в местное отделение полиции накануне около 14:40Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в местное отделение полиции накануне около 14:40Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на 1109 километре федеральной трассы воитель «Мазды» (52-летний житель Архангельска) обгонял впереди идущий «УАЗ» и выехал на встречную полосу.

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