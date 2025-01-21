Хинштейн предупредил об опасностях чиновников, уезжающих на отдых за границу

До этого главы Курской области возмутился поездкой в Индию регионального министра по охране объектов культурного наследияВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн предупредил об опасностях чиновников, уезжающих в отпуск за границу.
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