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Газета.ру

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Тренер Ротенберг заявил, что Матч звезд НХЛ уступает "Матчу Года" в России

Тренер Ротенберг заявил, что Матч звезд НХЛ уступает "Матчу Года" в России

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в интервью "Газете.Ru" перед "Матчем Года-2026" в Санкт-Петербурге заявил, что эта игра не сравнится по уровню с Матчем звезд в НХЛ "Хочу поблагодарить ребят, что они приглашают, организовывают такие матчи, делают это на лучшей арене в мире.

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