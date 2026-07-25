Тренер Ротенберг заявил, что Матч звезд НХЛ уступает "Матчу Года" в России

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в интервью "Газете.Ru" перед "Матчем Года-2026" в Санкт-Петербурге заявил, что эта игра не сравнится по уровню с Матчем звезд в НХЛ "Хочу поблагодарить ребят, что они приглашают, организовывают такие матчи, делают это на лучшей арене в мире.