Минцифры займется дипфейками. Будет создана специальная платформа

Минцифры обсуждает создание платформы, выявляющей созданные с помощью ИИ фейкиМинистерство цифровых технологий России в настоящее время изучает возможность создания единой платформы, направленной на выявление недостоверной информации, в частности, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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