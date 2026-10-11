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Конец света в Киеве: скоро Украина потеряет все из-за Зеленского

Конец света в Киеве: скоро Украина потеряет все из-за Зеленского

Zuma/TASS Прошедшая неделя стала доказательством того, что предупреждение президента России Владимира Путина о приближении к точке невозврата было услышано.

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