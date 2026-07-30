Самозанятость под контролем

Нужна ещё одна важная развилка в дискуссии о регулировании самозанятости: как отделить действительно независимых специалистов от тех, кого формально вывели за штат ради экономии на налогах и социальных отчислениях? О том, где проходит эта граница и какие последствия новые меры могут иметь для бизнеса, платформенной занятости и самих работников, рассуждает политконсультант, социальный архитектор, член Общественной палаты РФ, автор Telegram-канала « Смыслы и стратегии» Станислав Корякин.