Актуальные комм...
ГЛАВНАЯКОММЕНТАРИИПОЛИТИКАТРЕНДЫЭНЕРГЕТИКАОБЩЕСТВОКНИГАНОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Актуальные комментарии

11 723 подписчика

Самозанятость под контролем

Самозанятость под контролем

Нужна ещё одна важная развилка в дискуссии о регулировании самозанятости: как отделить действительно независимых специалистов от тех, кого формально вывели за штат ради экономии на налогах и социальных отчислениях? О том, где проходит эта граница и какие последствия новые меры могут иметь для бизнеса, платформенной занятости и самих работников, рассуждает политконсультант, социальный архитектор, член Общественной палаты РФ, автор Telegram-канала « Смыслы и стратегии» Станислав Корякин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии