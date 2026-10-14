Буквально на старте продаж седан Tenet A8 обошел по популярности флагманский кроссовер Tenet T9. Последний в сентябре разошелся тиражом 66 экземпляров, тогда как седанов Tenet A8 было зарегистрировано 143 единицы, сообщает источник со ссылкой на «Автостат Инфо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Популярный надежн...
- Заблокировали маш...
- УАЗ Патриот получ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым