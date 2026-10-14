Буквально на старте продаж седан Tenet A8 обошел по популярности флагманский кроссовер Tenet T9. Последний в сентябре разошелся тиражом 66 экземпляров, тогда как седанов Tenet A8 было зарегистрировано 143 единицы, сообщает источник со ссылкой на «Автостат Инфо».