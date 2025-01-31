Президент США намерен ввести "стопроцентные пошлины" на товары из стран-участниц блока, назвав государства "враждебными".
Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами за попытки отказаться от доллара
Комментарии
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Д
ДоКа
Не слишком ли много на себя берет? Он, пожалуй, хочет изолировать от мира свой Пиндостан
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19 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Просто в США перестанут поставлять товары только и всего! А это уже стрельба по своим ногам из пулемёт, по моему!
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19 час.
АТ
Александр Ткаченко
Можно подумать ввести 1005% пошлину на пиндосовские товары и продукцию это проблема.
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17 час.
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