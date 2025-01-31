Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами за попытки отказаться от доллара

Д ДоКа Не слишком ли много на себя берет? Он, пожалуй, хочет изолировать от мира свой Пиндостан

ИМ Ильдус Мамлеев Просто в США перестанут поставлять товары только и всего! А это уже стрельба по своим ногам из пулемёт, по моему!