Адвокаты главы «Военторга» Павлова просят отпустить его из СИЗО

Защита главы АО «Военторг» Владимира Павлова, которого обвиняют в хищении денежных средств при исполнении государственных контрактов, обратилась с ходатайством об освобождении его из следственного изолятора, передает ТАСС.
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