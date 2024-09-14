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Адвокаты главы «Военторга» Павлова просят отпустить его из СИЗО

Адвокаты главы «Военторга» Павлова просят отпустить его из СИЗО

Защита главы АО «Военторг» Владимира Павлова, которого обвиняют в хищении денежных средств при исполнении государственных контрактов, обратилась с ходатайством об освобождении его из следственного изолятора, передает ТАСС.

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