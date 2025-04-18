Осторожно, комплексы: 10 фраз, которые вы никогда не услышите от уверенного в себе человека

Уверены ли вы в своих знаниях, силах, действиях? Считаете ли себя достаточно умной, волевой, привлекательной во всех смыслах этого слова личностью? Предлагаем проверить себя и прочитать эту статью: психолог Анна Сухова назвала выражения, которые уверенные в себе люди никогда не произносят.
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