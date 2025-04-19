Заключительный шаг к победе в ВОВ: 80 лет назад началась Берлинская наступательная операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция. Предместья города представляли собой настоящие крепости с железобетонными дотами, вкопанными в землю танками и самоходными орудиями, поэтому Красная армия продвигалась вперёд с большими потерями.
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