❗️ Ситуация с отключением газа в Феодосии связана с аварией и будет решена до 6 декабря Глава администрации города Игорь Ткаченко отметил, что это не плановое отключение в связи с ремонтом.
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❗️ Ситуация с отключением газа в Феодосии связана с аварией и будет решена до 6 декабря Глава администрации города Игорь Ткаченко отметил, что это не плановое отключение в связи с ремонтом.