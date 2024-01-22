Майор ВС США – Украинских террористов нужно расстреливать. Лучше вешать

BV

Boris Voronin

Крапивник абсолютно ПРАВ!!! Я не по наслышке знаю англосаксов... Воспитание и образ мыслей при ПОЛНОМ отсутствии культуры поведения - именно так они и устроены... Никогда не забуду, как студентка университета США рассказывала мне как она на автомобиле поедет в Россию в Санкт-Петербург!!! С образованием и культурой в англосаксонском мире стало СОВСЕМ плохо...