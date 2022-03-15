Станислав Еремин: «Отстранение российских клубов Евролиги не имеет никакого отношения к спорту»

Глава тренерского совета РФБ, помощник президента УНИКСа по развитию молодежи Станислав Еремин. «Честно, я был шокирован.

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